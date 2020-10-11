ليفركوزن يعلن إصابة لاعبه الجديد أرياس لمدة 5 أشهر

أصيب الكولومبي سانتياغو أرياس لاعب نادي باير ليفركوزن الألماني السبت وغيابه عن الفريق لمدة 5 أشهر .





وتعرض أرياس لإصابة قوية خلال المباراة التي فاز فيها منتخب كولومبيا على نظيره فنزويلا بثلاثية بيضاء الجمعة في التصفيات المؤهلة لمونديال 2022 في قطر.





وبحسب محطة «كاراسول» التلفزيونية الكولومبية فإن أرياس تعرض لخلع في الكاحل وكسر في الشظية وخضع لجراحة على الأرجح ستبعده عن الملاعب بين 4 و5 أشهر.





وقال المدافع البالغ من العمر 28 عاماً المنتقل حديثاً لليفركوزن على سبيل الإعارة من أتلتيكو مدريد الإسباني، عبر حسابه على شبكة إنستغرام لتبادل الصور «ليس لدي كلمات تفسر ما أشعر به الآن، سأكون كاذباً لو قلت إنني بخير، لكني لا يمكنني قول عكس ذلك أيضاً، لكني حزين بشأن هذه الوضعية».





وأضاف «لا أحد يريد المرور بمثل هذه المواقف، جميع اللاعبين، أتعهد بالعمل الشاق من أجل العودة أقوى قريباً لمنتخب كولومبيا وفريقي باير ليفركوزن».



