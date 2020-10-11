مدافعة عن السعودية.. رسائل "كلينتون" تكشف حقيقة تآمر الإخوان وقطر

كشفت الرسالة الإلكترونية لوزيرة الخارجية والمرشحة الرئاسية من الحزب الديمقراطي السابقة هيلاري كلينتون التي نشرتها الخارجية الأمريكية دفاعها عن المملكة العربية السعودية وكشفها لحقيقة تآمر الجماعة الإرهابية "الإخوان" وقطر.

ووفقا للرسالة، فكانت قد دافعت عن صفقة أسلحة بقيمة 60 مليار دولار كانت تعتبر الأكبر في ذلك الحين واعتزمت الولايات المتحدة عقدها مع السعودية عام 2016 وذلك في معرض إجابتها عن تساؤلات أعضاء الكونجرس الذين ساورتهم مخاوف وشكوك حول تأثير هذا الاتفاق على الأمن القومي الأمريكي.

وأجاب مساعدا كلينتون أندرو شابيرو وريتشارد فيرما على مخاوف أعضاء الكونغرس، بالتأكيد على عمق الشراكة العسكرية مع الرياض وأثرها البالغ على الأمن القومي الأمريكي، وخدمتها لسياسات ورؤى واشنطن في الشرق الأوسط.

وطرح أعضاء الكونجرس سؤالا على الإدارة الأمريكية يتضمن شكوكا حول سياسة السعودية في المنطقة، ويضربون مثالا حول طبيعة المشاركة السعودية في عملية السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وينوهون إلى أن ذلك يأتي في ضوء عدم اتخاذ السعودية خطوات نحو تطبيع علاقاتها مع الجانب الإسرائيلي أو عبر زيادة دعمها المالي للسلطة الفلسطينية.

فكان رد الخارجية: "بشأن مخاوفكم حول الدعم السعودي للسياسيات الأمريكية على الصعيد الإقليمي، فعملية السلام في الشرق الأوسط من أبرز القضايا التي ننسق فيها عن قرب مع السعودية سرا وعلنا".

ومن جانبه، قال الكاتب الصحفي وضاح بن عطية، اليوم، إن إيميلات هيلاري كلينتون أظهرت مواقف شامخة للسعودية والإمارات وكشفت تآمر قطر وتنظيم الإخوان.

وكتب في تغريدة عبر "تويتر": "إيميلات وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كيلنتون أظهر مواقف شامخة وعظيمة جسدها وزراء خارجية السعودية الأمير سعود الفيصل رحمه الله والإمارات الشيخ عبدالله بن زايد حفظه الله تجاه أوطانهم العربية وأظهرت تآمر قطر والإخوان المسلمين".