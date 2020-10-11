بـ800 ألف دولار.. أزارو يقترب من الرحيل عن الأهلي
الأحد 11/أكتوبر/2020 - 06:30 م
محمد الصو
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أصبح المغربي
وليد أزارو مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قريب من الرحيل إلى
الاتفاق السعودي بداية من الموسم المقبل.
واتفق النادي الأهلي
مع نظيره السعودي، على رحيل المهاجم المغربي مقابل 800 ألف دولار، مع منح الأهلي
بعض الامتيازات الأخرى أبرزها تسديد الجانب المغربي لباقي قيمة استعارة اللاعب والتي
امتنع الاتفاق عن تسديدها.
وعرض الاتفاق السعودي
شراء أزارو في أول المفاوضات مقابل 400 ألف دولار قبل أن يتم رفع العرض 800 ألف
دولار.
وكان أزارو خاض
الموسم الماضي ضمن صفوف الاتفاق على سبيل الاعارة، بناءً على رؤية من السويسري رينيه
فايلر المدير الفني السابق، قبل أن يفضل أزارو الرحيل عن الأهلي ورفض تمديد عقده
الذي ينتهي مع الفريق الأحمر بنهاية الموسم الجاري.