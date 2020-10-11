بـ800 ألف دولار.. أزارو يقترب من الرحيل عن الأهلي

أصبح المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قريب من الرحيل إلى الاتفاق السعودي بداية من الموسم المقبل.

واتفق النادي الأهلي مع نظيره السعودي، على رحيل المهاجم المغربي مقابل 800 ألف دولار، مع منح الأهلي بعض الامتيازات الأخرى أبرزها تسديد الجانب المغربي لباقي قيمة استعارة اللاعب والتي امتنع الاتفاق عن تسديدها.

وعرض الاتفاق السعودي شراء أزارو في أول المفاوضات مقابل 400 ألف دولار قبل أن يتم رفع العرض 800 ألف دولار.

وكان أزارو خاض الموسم الماضي ضمن صفوف الاتفاق على سبيل الاعارة، بناءً على رؤية من السويسري رينيه فايلر المدير الفني السابق، قبل أن يفضل أزارو الرحيل عن الأهلي ورفض تمديد عقده الذي ينتهي مع الفريق الأحمر بنهاية الموسم الجاري.