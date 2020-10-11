بـ800 ألف دولار.. أزارو يقترب من الرحيل عن الأهلي

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 06:30 م
بوابة الفجر
محمد الصو
Advertisements

أصبح المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قريب من الرحيل إلى الاتفاق السعودي بداية من الموسم المقبل.

 

واتفق النادي الأهلي مع نظيره السعودي، على رحيل المهاجم المغربي مقابل 800 ألف دولار، مع منح الأهلي بعض الامتيازات الأخرى أبرزها تسديد الجانب المغربي لباقي قيمة استعارة اللاعب والتي امتنع الاتفاق عن تسديدها.

 

وعرض الاتفاق السعودي شراء أزارو في أول المفاوضات مقابل 400 ألف دولار قبل أن يتم رفع العرض 800 ألف دولار.

 

وكان أزارو خاض الموسم الماضي ضمن صفوف الاتفاق على سبيل الاعارة، بناءً على رؤية من السويسري رينيه فايلر المدير الفني السابق، قبل أن يفضل أزارو الرحيل عن الأهلي ورفض تمديد عقده الذي ينتهي مع الفريق الأحمر بنهاية الموسم الجاري.

 

أخبار تهمك

موسيماني يحسم مصير نجم الأهلي.. وأزمة تهدد رحيله

منذ حوالي 4 ساعات

دعوى مستعجلة لإزالة يفط مرتضى منصور من داخل نادي الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

"الري" تفجر مفاجأة عن مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 9 ساعات

الاتحاد السكندري يحصل على توقيع نجمي الأهلي

منذ ساعتين و 22 دقيقة

الغائبون عن الأهلي أمام الوداد في دوري أبطال إفريقيا

منذ يوم

خطوة إثيوبية.. أحدث 3 تحركات بشأن سد النهضة

منذ حوالي 7 ساعات

إنبي يحدد سعر بيع أسامة جلال إلى الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

تقارير.. إصابة نجم الزمالك بفيروس كورونا قبل مواجهة الرجاء بدوري أبطال أفريقيا

منذ 38 دقيقة

عمرو أديب يكشف الملمح الرئيسي للموجة الثانية من جائحة كورونا.. فيديو

منذ يوم

الجونة يفتح المزاد على هداف الدوري المصري

منذ أقل من ساعة

بسبب الأهلي.. خلاف قوي بين أحمد فتحي وبيراميدز

منذ حوالي 7 ساعات

موسيماني يحسم مصير محمد إبراهيم

منذ ساعة و 23 دقيقة

شاهد.. محمد الباز: "صورة فتاة الإسكندرية مع والدتها الأسوأ في 2020"

منذ يومين

"لا مصالحة مع من أراد هدم مصر".. رسائل نارية لـ السيسي لدول الشر

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة جديدة بشأن أزمة مرتضى منصور

منذ يوم

بيراميدز يهدد صفقة الأهلي الكبرى

منذ حوالي 7 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:53 ص

خطوة إثيوبية.. أحدث 3 تحركات بشأن سد النهضة

تقارير.. إصابة نجم الزمالك بفيروس كورونا قبل مواجهة الرجاء بدوري أبطال أفريقيا

06:13 م

"لا مصالحة مع من أراد هدم مصر".. رسائل نارية لـ السيسي لدول الشر

12:37 م

بسبب الأهلي.. خلاف قوي بين أحمد فتحي وبيراميدز

11:46 ص

موسيماني يحسم مصير محمد إبراهيم

05:28 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الموظفين يا دكتور معيط

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (2) | عبد الناصر الزعيم الصعيدي

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 15 | الضوء الشارد.. الحب والمستحيل فى «صعيد مصر»