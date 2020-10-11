عضو مجلس الشيوخ: "السيسي" يسدد فواتير الأزمات التي عاشتها مصر لمدة قرن

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 06:32 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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قال المستشار فرج فتحي فرج، عضو مجلس الشيوخ، إن كلمات الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة، عن الاعباء والتحديات التي تواجهها الدولة المصرية هي كلمات صافية من القلب، موضحا أن هذا الكلام كلام علمي يستند الي ادلة وواقع ملموس ومنطقي.

وأضاف "فرج"، في تصريح مع فضائية الحدث اليوم:"إذ ان الجيل الحالي من الوطنيين في مصر بقيادة الرئيس والحكومة ومؤسسات الدولة الحالية يسددون فواتير الحروب والازمات التي عاشتها مصر خلال القرن الماضي، وان الجيل الحالي بقيادته السياسية يواجهون العملاء والخونة في الداخل وفي الخارج وفي ذات الوقت يبنون ويحدثون في كافة اركان الدولة المصرية.

وتابع:" ان بناء الدول لايتم في ايام او سنوات معدودات علي الاصابع، بل إن البناء في حاجة إلي عشرات السنين حتي يعود البناء على أهله بالنفع ويشعر به المواطن علي ارض الواقع، ومن البديهي ان يستغل الخونة والمغرضين واصحاب المصالح الضيقة من ذوي الرغبات المشتاقة لمنصب أوترشح في موقع ولم يتحقق لهم ذلك، من البديهي ان يجمع هؤلاء رغبة انتقامية ضد الدولة، ويتحالف كل منهم مع الاخر للاضرار بالدولة المصرية فيحرضون ليل نهار ضد قيادات ومؤسسات الدولة ويبثون الاشاعات التي يتلقفها الذين في قلبهم مرض، أو اللذين يجهلون بواطن الحياة من حولهم فيصبون غضبا علي الدولة".

وأوضح:" الرئيس تحدث اليوم حديث من القلب شعرت منه براحة وإطمئنان وجعلني أقولها مصر في الطريق السليم تسير وهي في أيادي أمينة ولعل قومي يدركون وتحيا مصر".

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