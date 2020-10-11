9 مليار درهم رصيد مصرف الإمارات المركزي من الذهب

واصل مصرف الإمارات المركزي زيادة رصيده من الذهب والتي وصلت قيمتها إلى 8.987 مليار درهم مع نهاية شهر أغسطس، بزيادة نسبتها 122% مقارنة مع قيمة الرصيد في شهر ديسمبر 2019، وفق الاحصائيات التي أصدرها المصرف المركزي اليوم، الأحد.

وأشارت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) أن استمرار الزيادة في حيازة المصرف المركزي من الذهب يأتي بالتزامن مع ارتفاع أسعار المعدن الأصفر عالميا، وسط إقبال المؤسسات الدولية على شراء هذه السلعة الاستراتيجية.

وبحسب العديد من المؤسسات الدولية المتخصصة فإن أسعار الذهب ستواصل ارتفاعها خلال الفترة القادمة، إذ من المنتظر أن يعود للصعود فوق مستوى 2000 دولار للأونصة، وكان المصرف المركزي قد عاد لتكوين احتياطات من الذهب في بداية العام 2015 بعدما لجأ في وقت سابق إلى بيع جميع مخزونه من المعدن الأصفر واستبداله بسلة من العلامة الأجنبية.