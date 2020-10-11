9 مليار درهم رصيد مصرف الإمارات المركزي من الذهب

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 06:57 م
بوابة الفجر
Advertisements
واصل مصرف الإمارات المركزي زيادة رصيده من الذهب والتي وصلت قيمتها إلى 8.987 مليار درهم مع نهاية شهر أغسطس، بزيادة نسبتها 122% مقارنة مع قيمة الرصيد في شهر ديسمبر 2019، وفق الاحصائيات التي أصدرها المصرف المركزي اليوم، الأحد.
 
وأشارت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) أن استمرار الزيادة في حيازة المصرف المركزي من الذهب يأتي بالتزامن مع ارتفاع أسعار المعدن الأصفر عالميا، وسط إقبال المؤسسات الدولية على شراء هذه السلعة الاستراتيجية.
 
وبحسب العديد من المؤسسات الدولية المتخصصة فإن أسعار الذهب ستواصل ارتفاعها خلال الفترة القادمة، إذ من المنتظر أن يعود للصعود فوق مستوى 2000 دولار للأونصة، وكان المصرف المركزي قد عاد لتكوين احتياطات من الذهب في بداية العام 2015 بعدما لجأ في وقت سابق إلى بيع جميع مخزونه من المعدن الأصفر واستبداله بسلة من العلامة الأجنبية.

أخبار تهمك

بسبب الأهلي.. خلاف قوي بين أحمد فتحي وبيراميدز

منذ حوالي 7 ساعات

شاهد.. محمد الباز: "صورة فتاة الإسكندرية مع والدتها الأسوأ في 2020"

منذ يومين

الغائبون عن الأهلي أمام الوداد في دوري أبطال إفريقيا

منذ يوم

إنبي يحدد سعر بيع أسامة جلال إلى الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

موسيماني يحسم مصير نجم الأهلي.. وأزمة تهدد رحيله

منذ حوالي 4 ساعات

الجونة يفتح المزاد على هداف الدوري المصري

منذ 33 دقيقة

موسيماني يحسم مصير محمد إبراهيم

منذ ساعة و 7 دقيقة

خطوة إثيوبية.. أحدث 3 تحركات بشأن سد النهضة

منذ حوالي 7 ساعات

الاتحاد السكندري يحصل على توقيع نجمي الأهلي

منذ ساعتين و 6 دقيقة

بيراميدز يهدد صفقة الأهلي الكبرى

منذ حوالي 7 ساعات

"الري" تفجر مفاجأة عن مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 9 ساعات

"لا مصالحة مع من أراد هدم مصر".. رسائل نارية لـ السيسي لدول الشر

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة جديدة بشأن أزمة مرتضى منصور

منذ يوم

عمرو أديب يكشف الملمح الرئيسي للموجة الثانية من جائحة كورونا.. فيديو

منذ يوم

دعوى مستعجلة لإزالة يفط مرتضى منصور من داخل نادي الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

تقارير.. إصابة نجم الزمالك بفيروس كورونا قبل مواجهة الرجاء بدوري أبطال أفريقيا

منذ ثلث ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:53 ص

خطوة إثيوبية.. أحدث 3 تحركات بشأن سد النهضة

تقارير.. إصابة نجم الزمالك بفيروس كورونا قبل مواجهة الرجاء بدوري أبطال أفريقيا

06:13 م

"لا مصالحة مع من أراد هدم مصر".. رسائل نارية لـ السيسي لدول الشر

12:37 م

بسبب الأهلي.. خلاف قوي بين أحمد فتحي وبيراميدز

11:46 ص

موسيماني يحسم مصير محمد إبراهيم

05:28 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الموظفين يا دكتور معيط

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (2) | عبد الناصر الزعيم الصعيدي

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 15 | الضوء الشارد.. الحب والمستحيل فى «صعيد مصر»