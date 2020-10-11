بالتريكو الأصفر.. أصالة تبهر متابعيها في أحدث ظهور بإنستجرام

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 06:49 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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غازلت المطربة أصالة جمهورها بصورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت أصالة بالصورة بإطلالة جذابة مرتدية فستان تريكو باللون الأصفر ووضعت ميكب هادئ يبرز جمالها .

وعلقت علي الصورة ببعض من كلمات أغنيتها "لا تستسلم " وكتبت : سوي وأغواني زينة يالله الخيرة يالله الخيرة ولا ظنيت ابد قلبي يعلن العصيان.. كلمات قوس ، الحان سهم ، توزيع بشار سلطان.

وطرحت أصالة أول أمس كليب "ولا أتفارقنا" ، وتصدر كليب الكليب تريند "يوتيوب" وحقق 463،559 ألف مشاهدة، وظهر الفنان اللبناني نيقولا معوض كموديل في الكليب.

البوم "لا تستلم "، ويضم أغاني عدة وهم "لا تستسلم، سوي، وش كنت تقول، نظرتي، يوم لي، يلطف بحالي، أنا معاك، والله وتفارقنا، رفقًا، أنا عمري، نعم أشتاق، بيان، غيمتك هلت، يامثبت، كالمعتاد، المحك، غمض عيونك، ما عرفت أنطق، اشتقتلك، دروب الأماني".

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