تامر مرسي يوجه رسالة للرئيس عبد الفتاح السيسي عقب إشادته بهم

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 06:47 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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وجه المنتج تامر مرسي رسالة للرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك عقب إشادته بصناع عمل مسلسل "الإختيار".

وكتب تامر مرسي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قائلا: "شكرا سيادة الرئيس، موعدنا في رمضان 2021، قوى مصر الناعمة في الصفوف، نواجه تحت قيادتك اعداء الوطن، شكرا فريق عمل مسلسل الاختيار".

مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضي ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم محمد امام وآسر ياسين ومحمد رجب واياد نصار.

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