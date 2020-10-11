تقارير.. إصابة نجم الزمالك بفيروس كورونا قبل مواجهة الرجاء بدوري أبطال أفريقيا

كشفت تقارير صحفية تونسية إصابة الدولي التونسي فرجاني ساسي لاعب فريق الزمالك بفيروس كورونا المستجد، وذلك خلال تواجده في معسكر منتخب بلاده استعدادًا لمواجهة منتخب نيجيريا وديًا.









وذكرت إذاعة "جوهرة إف إم" التونسية أن التحاليل الطبية التي خضع لها منتخب تونس قبل السفر الى النمسا أثبتت اصابة الثنائي فرجاني ساسي و سيف الدين الخاوي بفيروس كورونا المستجد بعدما جاءت نتائج تحاليهما إيجابية.









وسوف يخضع فرجاني ساسي وسيف الدين الخاوي للعزل الصحي لمدة 14 يومًا وتلقي الرعاية الطبية اللازمة للتعافي من فيروس كورونا المستجد، ليغيب الثنائي عن مباراة المنتخب التونسي الودية ضد منتخب نيجيريا.









ويواجه منتخب تونسي نظيره منتخب نيجيريا وديا في مدينة "كلاقن فورد" النمساوية بعد غد الثلاثاء 13 أكتوبر في اطار المعسكر الحالي لنسور قرطاج استعدادا لمباريات تصفيات أمم إفريقيا 2021.









وبذلك يغيب فرجاني ساسي عن مباراتي الذهاب والإياب لفريقه الزمالك ضد الرجاء المغربي والمقرر لهما يوم 18، 24 أكتوبر الجاري في الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.