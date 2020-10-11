تقارير.. إصابة نجم الزمالك بفيروس كورونا قبل مواجهة الرجاء بدوري أبطال أفريقيا
الأحد 11/أكتوبر/2020 - 06:13 م
الفجر الرياضي
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كشفت تقارير صحفية تونسية إصابة الدولي التونسي فرجاني ساسي لاعب فريق الزمالك بفيروس كورونا المستجد، وذلك خلال تواجده في معسكر منتخب بلاده استعدادًا لمواجهة منتخب نيجيريا وديًا.
وذكرت إذاعة "جوهرة إف إم" التونسية أن التحاليل الطبية التي خضع لها منتخب تونس قبل السفر الى النمسا أثبتت اصابة الثنائي فرجاني ساسي و سيف الدين الخاوي بفيروس كورونا المستجد بعدما جاءت نتائج تحاليهما إيجابية.
وسوف يخضع فرجاني ساسي وسيف الدين الخاوي للعزل الصحي لمدة 14 يومًا وتلقي الرعاية الطبية اللازمة للتعافي من فيروس كورونا المستجد، ليغيب الثنائي عن مباراة المنتخب التونسي الودية ضد منتخب نيجيريا.
ويواجه منتخب تونسي نظيره منتخب نيجيريا وديا في مدينة "كلاقن فورد" النمساوية بعد غد الثلاثاء 13 أكتوبر في اطار المعسكر الحالي لنسور قرطاج استعدادا لمباريات تصفيات أمم إفريقيا 2021.
وبذلك يغيب فرجاني ساسي عن مباراتي الذهاب والإياب لفريقه الزمالك ضد الرجاء المغربي والمقرر لهما يوم 18، 24 أكتوبر الجاري في الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.