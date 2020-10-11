البنك الدولي يمنح 400 مليون دولار لأثيوبيا

قرر البنك الدولي منح الحكومة الأثيوبية تمويلًا بمقدار 400 مليون دولار لتمويل (مشروع شبكات الأمان وتوفير فرص عمل إنتاجية حضرية) والذي سينفّذ في 83 مدينة أثيوبية.

وأفاد البنك في بيان اليوم بأن التمويل الذي ستتلقاه الحكومة الأثيوبية عن طريق المؤسسة الدولية للتنمية، يرمي إلى مساعدة السلطات الأثيوبية في رفع مستوى دخل الفقراء في المناطق الحضرية و تحفيز الشباب في المدن للمساهمة في الارتقاء بسوق العمل.









و أكد البنك أن هذا الدعم سيتيح ممارسة الأنشطة الحكومية التي تقدم مساعدات مالية على المدى القصير وتعزز سبل المعيشة والاستقلال المالي على المدى المتوسط للعائلات المعوزة، وأشار إلى أن مساهمة البنك الدولي ستسمح أيضا بإجراء تحويل المساعدات المالية مباشرة لكبار السن والمعاقين والسيدات الحوامل وتقديم خدمات اجتماعية خاصة بأطفال الشوارع والمشردين.









و أشار البنك إلى أنه من أجل مواجهة مشكلة البطالة في المدن وبصورة خاصة لدى الشباب، فإن المشروع سيدعم برنامج التعلم من أجل مساعدتهم على اكتساب خبرة مهنية محددة تمكنهم من الحصول على فرصة عمل ثابتة، كذلك سيساهم في تعزيز خدمات التوظيف والوساطة عبر وضع السياسات وضخ الاستثمارات.