مواجهة قوية بين الحد والمحرق في كأس ملك البحرين

يطمح نادي الحد للفوز بالثنائية، بينما يسعى فريق المحرق لاستعادة اللقب الغائب، وسيتواجه غداً الإثنين، في المباراة النهائية للنسخة الثالثة والأربعين من مسابقة كأس ملك البحرين على ملعب مدينة خليفة الرياضية بمدينة عيسى.









يدخل الحد مباراة الغد منتشياً بتتويجه الأسبوع الماضي بلقب الدوري للمرة الثانية في تاريخه، ساعياً إلى تكرار الإنجاز ذاته في مسابقة الكأس التي فاز بها للمرة الأولى موسم 2014-2015.









ويعول الحد الذي يأمل مدربه المحلي محمد الشملان، في إضافة لقب ثان إلى سجله بعدما دشنه بلقب الدوري، على لاعبيه أصحاب الخبرة بقيادة عبد الوهاب المالود، محمد عبد الوهاب، راشد الحوطي، السوري محمد فارس، والسنغالي ممادو درامي.









من جانبه، يأمل المحرق صاحب الرقم القياسي في الفوز باللقب (18 مرة)، في استعادة اللقب الغائب عن خزائنه منذ موسم 2015-2016، وتفادي مصير مباراتيه النهائيتين الأخيرتين عامي 2017 و2018، عندما خسر أمام المنامة والنجمة على التوالي.









ويعقد المحرق آماله على خطه الهجومي القوي بقيادة البرازيليين إيفرتون ناسيمنتو، وتياغو أوغستو، والنيجيري برينس أوباس أغري الى جانب المخضرم إسماعيل عبد اللطيف، ولاعبي الوسط عبد الوهاب علي، وجمال راشد، وحسين جميل.



