رئيس جامعة بنها يتفقد استعدادات العام الدراسي وإجراءات الكشف الطبى في الكليات

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أجرى الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها جولة تفقدية بعدد من الكليات لمتابعة استعدادات العام الدراسى الجديد 2020 2021، ومتابعة أعمال الكشف الطبي للطلاب الجدد المرشحين للقبول بكليات الجامعة.



رافق السعيد خلال الجولة الدكتور أسامة صلاح الدين عميد كلية التربية الرياضية، والدكتورة إيمان عبد الحق عميد كلية التربية، والدكتور رضا عبد الحليم عميد كلية الحقوق، والدكتور وليد طلعت المشرف على كلية العلاج الطبيعى، ورفعت نان أمين الجامعة المساعد للشئون الإدارية، والدكتور شريف المهدى مدير عام الشئون الطبية بالجامعة ووكلاء الكليات.



واطمأن رئيس الجامعة على تجهيز القاعات الدراسية والمدرجات والمعامل والانتهاء من كافة التجهيزات لاستقبال الطلاب فى العام الدراسى الجديد، كما تفقد مبنى العيادات الخارجية بكلية العلاج الطبيعى.



من ناحية أخرى تابع السعيد إجراءات الكشف الطبى على الطلاب الجدد داخل العيادات الطبية بالكليات وكذلك الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الجامعة وتوفير كافة التسهيلات وسبل الراحة للطلاب.



كما تفقد رئيس الجامعة خلال جولته أيضا أعمال امتحانات الدور الثانى لطلاب الدراسات العليا بكلية التربية الرياضية وإجراء المقابلات الشخصية للطلاب الجدد الملتحقين بكليتى التربية والعلاج الطبيعي.

