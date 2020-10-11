نادال يقهر ديوكوفيتش ويتوج ببطولة رولان جاروس للتنس

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 06:08 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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توج الإسباني رافائيل نادال ببطولة رولان جاروس للتنس، بعد فوزه العريض والكبير على حساب المصنف الأول عالميًا الصربي نوفاك ديوكوفيتش بثلاثة مجموعات دون رد، في المباراة النهائية التي جمعت بينهما اليوم الأحد.


واكتسح الماتادور نادال خصمه العملاق دجوكوفيتش بستة أشواط من دون رد في المجموعة الأولى، وبستة أشواط مقابل شوطين فقط في الثانية، وبسبعة أشواط مقابل خمسة في المجموعة الثالثة، على ملعب "فيليب شاترييه" في العاصمة باريس. 


وحقق رافائيل نادال ملك الملاعب الرملية، عدة أرقام قياسية بعد هذه المواجهة، فقد عزز رقمه القياسي في البطولة بتتويجه باللقب للمرة الـ13 في مسيرته الاحترافية، بعد أن حقق انتصاره الـ100 على ملاعب "رولان غاروس"، مقابل خسارتين فقط.


ورفع النجم الإسباني رصيده إلى 20 لقبا ضمن سلسلة البطولات الأربع الكبرى "الغراند سلام"، ليعادل الرقم القياسي للمايسترو السويسري روجر فيدرر.


وحقق نادال (34 عاما) انتصاره الثالث على دجوكوفيتش في ثالث نهائي بينهما على ملاعب "رولان غاروس" بعد عامي 2012 و2014.


كما حقق الماتادور الإسباني انتصاره السابع والعشرين مقابل مقابل 29 انتصارا للعملاق الصربي في 56 مباراة جمعتهما حتى الآن، كأكثر المواجهات تكرارا في العصر الحديث في عالم التنس، مقابل 50 مواجهة بين ديوكوفيتش وفيدرر و40 مواجهة حتى الآن بين فيدرر ونادال.


في المقابل، توج نوفاك دجوكوفيتش (33 عاما) مرة واحدة بلقب بطولة فرنسا المفتوحة، وذلك في عام 2016، من أصل 17 لقبا ضمن سلسلة البطولات الأربع الكبرى، حتى الآن في مسيرته الاحترافية.

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