محافظ القليوبية يتفقد مشروعات بنها (صور)

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 06:08 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
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أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم، جولة ميدانية بمدينة بنها تفقد خلالها عدد من المشروعات وقام بمتابعة أعمال النظافة وإزالة الإشغالات بعدة مناطق بالمدينة، ورافق المحافظ خلال جولته المهندس علي عبد الستار رئيس مدينة بنها.

وبدأ المحافظ، جولته بمدينة بنها بشارع مسجد ناصر، حيث تفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة الشارع من خلال دفن كابلات الكهرباء ورصف الشارع وتشجيره بمختلف أشجار الزينة وزرع أعمدة إنارة جديدة ذات مظهر حضاري، كما تفقد المحافظ أيضا شارع 8 بمدينة بنها امتداد قسم ثان بنها، والجاري تطويره ورصفه أيضا، حيث وجه المحافظ بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير وضرورة التنسيق التام بين جميع الأجهزة المعنية.

وتابع المحافظ، جولته بتفقد أعمال إنشاء المرحلة الثانية من ممشى نهر النيل على الكورنيش، حيث وجه بدفع الأعمال والعمل على مدار 24 ساعة، للانتهاء من المشروع باعتباره من المشروعات الهامة التي تحرص المحافظة على إنجازه لفتحه أمام المواطنين، ليكون متنفسا لهم للاستمتاع برؤية نهر النيل الذي يعد حقا للجميع.

وتابع المحافظ، الجولة بمدينة بنها بتفقد منطقة الكباري على الرياح التوفيقي ومنطقة الحرس الوطني وعزبة السوق، حيث قام بحملة إزالة إشغالات بالمنطقة وتم رفع عربات الباعة الجائلين ومقاعد المقاهي الخارجة على حدود التنظيم للحفاظ على حق المواطن في الطريق، وقامت إدارة الإشغالات بمصادرة المضبوطات وإيداعها بمخازن المدينة.

كما تم إزالة العديد من الإشغالات والمخالفات والحواجز الموضوعة بنهر الطريق، وإزالة الباعة الجائلين والفروشات المخالفة، وفتح الشوارع أمام الحركة المرورية والتحفظ على عدد من الاستندات والبنوك الخشبية.

واختتم المحافظ، الجولة بمدينة بنها بتفقد أعمال تجميل ورصف مداخل ومخارج المنطقة الاستثمارية بمدينة بنها، يرافقه أحمد منصور المدير التنفيذي للمنطقة الاستثمارية ببنها، حيث تم الانتهاء من تجميل وتشجير جميع الجزر الوسطى، والمداخل والمخارج أمام المنطقة الاستثمارية والمواجهة لها، لإضفاء اللمسة الجمالية على المنطقة بعد الانتهاء من إنشائها بالكامل، وبدء طرحها للمستثمرين، كما تم الانتهاء من أعمال الرصف ودهان البلدورات داخل المنطقة وخارجها.
محافظ القليوبية يتفقد مشروعات بنها (صور)
محافظ القليوبية يتفقد مشروعات بنها (صور)
محافظ القليوبية يتفقد مشروعات بنها (صور)
محافظ القليوبية يتفقد مشروعات بنها (صور)
محافظ القليوبية يتفقد مشروعات بنها (صور)
محافظ القليوبية يتفقد مشروعات بنها (صور)
محافظ القليوبية يتفقد مشروعات بنها (صور)
محافظ القليوبية يتفقد مشروعات بنها (صور)

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