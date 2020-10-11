الشاعر تامر حسين يهنئ عمرو دياب بعيد ميلاده

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 06:42 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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هنأ الشاعر تامر حسين الهضبة عمرو دياب بعيد ميلاده الـ59، وذلك من خلال منشور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"

وكتب "حسين" قائلا: "كل سنة وأنت روح وشباب كل سنة وأنت سيرة فى كتاب كل سنة وأنت أغلى وأجدع عمرو دياب عقبال مليون سنة مشرفنا وشايل الصناعة فوق كتافك ودايمًا فى الصدارة".

يذكر أن الهضبة عمرو دياب يحتفل اليوم بعيد ميلاده الـ59، والذي ولد في مثل هذا اليوم 11 أكتوبر عام 1961.
الشاعر تامر حسين يهنئ عمرو دياب بعيد ميلاده
الشاعر تامر حسين يهنئ عمرو دياب بعيد ميلاده

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