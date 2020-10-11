تأجيل محاكمة سناء سيف بتهمة نشر أخبار كاذبة لـ10 نوفمبر

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 06:08 م
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
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أجلت محكمة جنايات جنوب القاهرة الدائرة 10 المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار مدبولى كساب، محاكمة سناء سيف فى اتهامها بإذاعة ونشر أخبار كاذبة بالقضية رقم 12499 لسنة 2020 جنح التجمع الأول.. لجلسة 10 نوفمبر المقبل.

وتضمن أمر إحالة المتهمة إلى محكمة الجنايات أنها فى غضون الفترة من 22 أبريل حتى 20 يونيو 2020 بدائرة قسم المعادى أذاعت عمدًا أخبار وبيانات كاذبة من شأنها إثارة الفزع بين الناس، وأدعت فيها كذبًا بتفشى جائحة فيروس كورونا داخل السجون المصرية، وغياب التدابير الوقائية منها.

وأضاف أمر الإحالة أنها سبت بطريق النشر موظفًا عامًا بأن أسندت على صفحتها على موقع فيس بوك ألفاظًا نابية كان من شأنها خدش اعتباره وشرفه واستخدمت حسابًا خاصًا على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها قانونًا، بأن استخدمت حساب ( Sanaa seit) على موقع فيس بوك بهدف ارتكاب الجريمتين محل الاتهامين السابقين.

كما أنها أهانت بالقول أحد رجال الضبط أثناء تأدية وظيفته، وقامت بالتعدى عليه بالقول لفظًا وبالتهديد وعيدًا حال تواجدها بمنطقة سجون طرة إبان توليه أعمال تأمين السجن.

وكانت قد قررت النيابة العامة، في وقت سابق بحبس سناء سيف، شقيقة علاء عبدالفتاح، 15 يومًا احتياطيًّا على ذمة التحقيقات.

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