برفقة قطتها.. ياسمين صبري تغازل جمهورها في أحدث ظهور

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 06:37 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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تحرص الفنانة ياسمين صبري التفاعل الدائم مع محبيها بنشر صور وفيديوهات من حياتها اليومية والفنية.

وغازلت ياسمين صبري جمهورها بصورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت بالصورة برفقة قطتها بإطلالة ساحرة مرتدية فستان أبيض ووضعت لينسز باللون الرصاصي برفقة وعلقت قائله:"عزيزتي".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة ياسمين صبري مشاركتها في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "فرصة تانية"، وذلك مع أحمد مجدي ونهال عنبر وعدد من الفنانين وحقق المسلسل نجاحا كبيرا منافسا عدد كبير من الأعمال الدرامية لهذا العام.

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