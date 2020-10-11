نائب محافظ القليوبية تضبط سيارة تلقي المخلفات في مصرف سندبيس بالقناطر

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 06:03 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
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ضبطت إيمان ريان نائب محافظ القليوبية، اليوم الأحد، سيارة أثناء إلقاء حمولتها من القمامة بمصرف سندبيس بالقناطر الخيرية.

وجرى تكليف محمد علام نائب رئيس مدينة القناطر الخيرية، ومنال جابر رئيس الوحدة المحلية بسندبيس، بتحرير محضر بالواقعة ومصادرة السيارة، وتوقيع أقصى العقوبات والغرامات المشددة على مرتكب المخالفة، بسبب السلوك غير الحضاري الذي يضر بالبيئة ويشوه المظهر الحضاري.

جاء ذلك خلال المرور الميداني على المشروعات الجاريه والمتعثرة بنطاق المدينة، وجرى التشديد على رؤساء رؤساء المراكز والمدن والأحياء بأهمية إزالة، ورفع تراكمات القمامة من الشوارع، وتوفير بيئة نظيفة للمواطنين.

ووجهت ريان بعمل دوريات ميدانية خاصة بالبؤر التي يتكرر إلقاء مخلفات الرتش بها لتحقيق الرقابة الصارمة على السيارات التي تتخلص من مخلفات البناء والهدوم، وتلقي بها بالمحاور والطرق وتوقيع غرامات مشددة على تلك السيارات لعدم التزامهم بإلقاء المخلفات فى المقالب العمومية.

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