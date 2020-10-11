شاهد..أحمد العوضي يداعب ياسمين عبد العزيز

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 06:36 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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شاركت الفنانة ياسمين عبد العزيز فيديو جمعها بزوجها أحمد العوضي وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر أحمد العوضي في الفيديو وهو يمازح ياسمين عبد العزيز وقام بخنقها، ومزجت "عبد العزيز" في الفيديو بأغنية شيرين، على نغمة "بيعاملني بطيبة واحساس وبيدلعني قدام الناس.. بيعرف أني رومانسية بيلعب علي الوتر الحساس".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة ياسمين عبد العزيز مشاركتها في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "ونحب تاني ليه" مع كريم فهمي وشريف منير والذي حقق نجاحا كبيرا فور عرضه.

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