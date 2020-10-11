تجنبًا لحدوث أي لبس أو غموض.. وقف تنفيذ قرارات تعديل مسميات المدارس المُخصًصة "لجان انتخابية" ببني سويف

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وافق المجلس التنفيذي برئاسة الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الاحد، على وقف تنفيذ أية قرارات صادرة بتعديل أسماء ومسميات المدارس التي تم تخصيصها "مراكز انتخابية" في انتخابات مجلس النواب المزمع إجراؤها خلال أكتوبر الجاري، وذلك بناءً على طلب الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (1724) ولحين الانتهاء من إجراء الانتخابات، بهدف التيسير على الناخبين وتجنبا لحدوث أي لبس أو غموض في أسماء تلك المدارس المخصصة كمراكز ولجان انتخابية على مستوى مراكز ومدن المحافظة.



جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي بالمحافظة، في حضور: بلال حبش نائب المحافظ، واللواء هشام شادي السكرتير العام، وأعضاء المجلس التنفيذي من وكلاء الوزارة ومديري عموم المديريات والإدارات المركزية بديوان المحافظة، حيث تم استعراض الموقف التنفيذي الخطة الاستثمارية للمحافظة 20202021، باعتمادات تزيد عن 525 مليون جنيها منها 515 مليون جنيه اعتماد حكومي والباقى اعتماد ذاتي، وذلك للصرف على أن قطاعات وأنشطة رصف الطرق والكهرباء وتحسين البيئة والأمن والمرور والإطفاء وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية.



كما وافق المجلس التنفيذي على ترخيص جمع مال لفرع جمعية الهلال الأحمر ببني سويف للصرف منها على أنشطة وأغراض الجمعية خلال الفترة الترخيص التي تنتهى بنهاية مارس في العام القادم، وذلك وفق القواعد والقوانين المنظمة لمنح تراخيص جمع المال.

