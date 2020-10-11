أوس أوس برفقة أحمد سعد ورامي جمال من العرض الخاص لمسرحية "صباحية مباركة "

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 06:36 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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احتفل النجم أوس أوس بحضور أحمد سعد ورامي جمال وإسلام إبراهيم العرض الخاص لمسرحية "صباحية مباركة ".

ونشر صورة جمعتهم عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام ، وكتب :  شرفنا ونورنا النجم أحمد سعد ونجم الغناء والتلحين رامي جمال والنجم الجميل الفنان إسلام إبراهيم يارب تكونوا اتبسطوا والعرض عجبكم مستنينكم كل اسبوع ايام الخميس والجمعه والسبت علي مسرح جراند نايل تاور جراند حياه سابقا في عرض جديد من مسرحية".

تعرض مسرحية "صباحية مباركة " للنجم علي ربيع أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع على مسرح جراند نايل تاور بجاردن سيتي. 

يذكر أن مسرحية "صباحية مباركة "، من بطولة علي ربيع، وأوس أوس، وسليمان عيد، وطاهر أبوليلة، وحسام داغر، وأحمد سلطان، ونيفين التوني، وملك ياسر، ونيللي محمود، ومحمد مغاوري، ومحمد منصور، وصميدة، وجابر فراج، وهاني فاروق، وضحي نصرالدين، وآلاء علي، ونيرة عارف، وعلي المصري، ومصطفى ناجي.

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