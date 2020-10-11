شبورة وأمطار رعدية.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الغد

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 05:57 م
بوابة الفجر
رقية جمال
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نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيس بوك" بيانًا يكشف عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الاثنين، على مدن ومحافظات الجمهورية، حيث جاءت التوقعات كالتالي:

طقس الاثنين نهارًا:

شبورة مائية صباحًا، طقس مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة.

شبورة مائية صباحًا، طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة.

طقس حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.

طقس شديد الحرارة على شمال الصعيد والرياح معتدلة.

طقس الاثنين ليلًا:

طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري.

طقس لطيف على السواحل الشمالية.

طقس لطيف على شمال الصعيد.

طقس معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

الظواهر الطبيعية:

شبورة مائية صباحًا على الوجه البحري والقاهرة والسواحل الشمالية تكون كثيفة على مناطق من السواحل الشرقية ووسط سيناء.

أمطار متوسطة (30% تقريبًا) تكون رعدية أحيانًا على مناطق متفرقة من جنوب سلاسل البحر الأحمر.

الوصف الفني لخرائط الطقس:

يتأثر شمال البلاد حتى شمال الصعيد بامتداد مرتفع جوي، بينما يتأثر جنوب الصعيد بامتداد منخفض السودان الموسمي.

وقالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد، إننا نشهد انخفاض تدريجي في درجات الحرارة حيث وصلت لـ 33 درجة بالأمس، بينما انخفضت اليوم لتصل لـ 30 درجة فقط على القاهرة.

وأضافت "إيمان شاكر"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "النيل للأخبار"، اليوم الأحد، أن هناك شبورة مائية في الصباح الباكر خاصة على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية، مناشدة بالقيادة بهدوء على الطرق.

وتابعت وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد، أن هناك فرص لتساقط أمطار خفيفة على جنوب سيناء وبعض مناطق السواحل الشمالية، معتبرة أن بداية تساقط الأمطار إعلان عن بداية فصل الخريف، مؤكدة اننا لن نشهد تغيرات جوية خلال الأيام القادمة.

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