"كل سنة وانت في حتة لوحدك"..إيمي سالم تهنئ الهضبة عمرو دياب

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شاركت الفنانة إيمي سالم، صور جمعتها بالهضبة عمرو دياب وذلك لتهنئته بعيد ميلاده وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وكتبت "سالم" تعليقا على الصور قائله: "كل سنة وانت الهضبة

كل سنة وانت ناجح وعالمي... كل سنة وانت مختلف وفي حتة لوحدك... والاهم كل سنة وانت بصحة وسعادة وراحة بال".



ويحتفل الهضبة عمرو دياب بعيد ميلاده الـ59، اليوم حيث ولد يوم 11 أكتوبر عام 1961 في بورسعيد.