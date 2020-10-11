تامر حبيب يهنئ عمرو دياب بعيد ميلاده

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 06:34 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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هنأ الفنان تامر حبيب، الهضبة عمرو دياب بعيد ميلاده الـ59 وذلك من خلال منشورله عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وشارك "حبيب" صورة جمعته بعمرو دياب، قائلا: "كل سنة وانت في حتة لوحدك يا هضبة
ربنا يديم عليك النجاح والحب والسعادة وما يحرمناش منك ومن فنك وإحساسك أبدا".

يذكر أن الهضبة عمرو دياب يحتفل اليوم 11 أكتوبر، بعيد ميلاده الـ59، حيث ولد في نفس اليوم عام 1961 في بورسعيد.

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