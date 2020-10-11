محافظ بني سويف يفتتح دورة تدريبية لتطوير مهارات العاملين بالمحليات

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 05:41 م
بوابة الفجر
احمد فتحي الدسوقي
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أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الاحد، على أهمية التأهيل والتدريب للعنصر البشري باعتباره الركيزة الأساسية لمنظومة العمل التنفيذي،وذلك إلى جانب توفير البيئة المناسبة من تجهيزات أحدث وآليات عمل أكثر مرونة، ليدعم ذلك كله تحقيق التغيير المطلوب في المنظومة لإنجاز أفضل من حيث الوقت والجودة، وبما يحسن من مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

وأشار "غنيم" إلى أن المحافظة تعمل من خلال رؤية متكاملة لتطوير الأداء الوظيفي للعاملين، في إطار التطوير الشامل لمنظومة العمل التنفيذي بالجهاز الإدراي على مستوى المحافظة، وبما يتوافق ويتكامل مع جهود الدولة، خاصة مع ما تقوم به وزارة التنمية المحلية من دورات تأهيلية في هذا المجال.

جاء ذلك خلال افتتاحه للجلسة الافتتاحية لفعاليات الدورة التدريبية للدفعة الثالثة من البرنامج التدريبي الذي تنفذه المحافظة ويستهدف العاملين بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية، وذلك بحضور: بلال حبش نائب المحافظ، وهند أحمد أمين عام المجلس الإستشاري للشباب، وأحمد عادل الأمين العام المساعد للمجلس.

وتتضمن فعاليات الدورة الثالثة "والتي سبقها عقد دورتين مماثلتين" التدريب والتأهيل على العديد من المجالات والتخصصات مثل: القانون، الإدارة، الأمن القومي، التواصل الفعال، مكافحة الفساد، الاقتصاد، والمساءلة الاجتماعية، وإدارة الأزمات.

ويشرف عليها نائبا المحافظ: الدكتور عاصم سلامة، بلال حبش، وتم تكليف هند أحمد أمين عام المجلس الإستشاري للشباب، وأحمد عادل الأمين العام المساعد للمجلس، بالإشراف المباشر على تنفيذ الدورة، وإعداد التقارير بنتائج الدورة وعرضها على المحافظ.

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