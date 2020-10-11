عاصي الحلاني يعرب عن سعادته بالمشاركة في الندوة التثقيفية احتفالاً بنصر أكتوبر

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 06:25 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
Advertisements
أعرب المطرب عاصي الحلاني بمشاركته في الندوة التثقيفية للقوات المسلحة للإحتفال بذكري نصر أكتوبر المجيدة.

حيث نشر صورة له من الحفل ، وعلق قائلاً :"سررت المشاركة بالندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة الذكري 37 بمناسبة انتصارات أكتوبر المجيدة بأغنية خاصة لمصر "أيوه يا مصريين" بحضور سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي ونخبة من ضباط الجيش المصري .. كانت مشاركة ملئية بالعنفوان والمجد والإعتزاز في هذه المناسبة العظيمة".

أغنية "أيوة يا مصريين"، من كلمات أحمد علاء الدين، وألحان سامر أبو طالب، وتوزيع زوم، وجاءت تلك الأغنية إهداء للشعب المصري في احتفالات السادس من أكتوبر.

والجدير ذكره أن عاصي الحلاني، انتهي من تسجيل أغنية تجمعة مع ابنة تحمل عنوان "حبيبى"، والمقرر أن يتم طرحها خلال الفترة المقبلة بعدما تهدأ الظروف الصعبة التي تمر بها لبنان بسبب الانفجار الذي حدث.

أغنية "حبيبي" التي تجمع عاصي الحلاني ونجله الوليد من كلمات الشاعر نزار فرنسيس، وألحان عادل العراقى، ومن المقرر يتم تصوير الأغنية على طريقة الفيديو كليب ويتم طرحها ضمن ألبومه الجديد.

أخبار تهمك

عمرو أديب يكشف الملمح الرئيسي للموجة الثانية من جائحة كورونا.. فيديو

منذ يوم

بيراميدز يهدد صفقة الأهلي الكبرى

منذ حوالي 7 ساعات

الاتحاد السكندري يحصل على توقيع نجمي الأهلي

منذ ساعتين

شاهد.. محمد الباز: "صورة فتاة الإسكندرية مع والدتها الأسوأ في 2020"

منذ يومين

إنبي يحدد سعر بيع أسامة جلال إلى الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

خطوة إثيوبية.. أحدث 3 تحركات بشأن سد النهضة

منذ حوالي 7 ساعات

موسيماني يحسم مصير نجم الأهلي.. وأزمة تهدد رحيله

منذ حوالي 4 ساعات

تقارير.. إصابة نجم الزمالك بفيروس كورونا قبل مواجهة الرجاء بدوري أبطال أفريقيا

منذ 19 دقيقة

الجونة يفتح المزاد على هداف الدوري المصري

منذ نصف ساعة

"الري" تفجر مفاجأة عن مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 8 ساعات

"لا مصالحة مع من أراد هدم مصر".. رسائل نارية لـ السيسي لدول الشر

منذ حوالي 6 ساعات

دعوى مستعجلة لإزالة يفط مرتضى منصور من داخل نادي الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

الغائبون عن الأهلي أمام الوداد في دوري أبطال إفريقيا

منذ يوم

موسيماني يحسم مصير محمد إبراهيم

منذ ساعة

مفاجأة جديدة بشأن أزمة مرتضى منصور

منذ يوم

بسبب الأهلي.. خلاف قوي بين أحمد فتحي وبيراميدز

منذ حوالي 7 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:53 ص

خطوة إثيوبية.. أحدث 3 تحركات بشأن سد النهضة

"لا مصالحة مع من أراد هدم مصر".. رسائل نارية لـ السيسي لدول الشر

12:37 م

تقارير.. إصابة نجم الزمالك بفيروس كورونا قبل مواجهة الرجاء بدوري أبطال أفريقيا

06:13 م

بسبب الأهلي.. خلاف قوي بين أحمد فتحي وبيراميدز

11:46 ص

موسيماني يحسم مصير محمد إبراهيم

05:28 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الموظفين يا دكتور معيط

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (2) | عبد الناصر الزعيم الصعيدي

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 15 | الضوء الشارد.. الحب والمستحيل فى «صعيد مصر»