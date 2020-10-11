عاصي الحلاني يعرب عن سعادته بالمشاركة في الندوة التثقيفية احتفالاً بنصر أكتوبر

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أعرب المطرب عاصي الحلاني بمشاركته في الندوة التثقيفية للقوات المسلحة للإحتفال بذكري نصر أكتوبر المجيدة.



حيث نشر صورة له من الحفل ، وعلق قائلاً :"سررت المشاركة بالندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة الذكري 37 بمناسبة انتصارات أكتوبر المجيدة بأغنية خاصة لمصر "أيوه يا مصريين" بحضور سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي ونخبة من ضباط الجيش المصري .. كانت مشاركة ملئية بالعنفوان والمجد والإعتزاز في هذه المناسبة العظيمة".



أغنية "أيوة يا مصريين"، من كلمات أحمد علاء الدين، وألحان سامر أبو طالب، وتوزيع زوم، وجاءت تلك الأغنية إهداء للشعب المصري في احتفالات السادس من أكتوبر.



والجدير ذكره أن عاصي الحلاني، انتهي من تسجيل أغنية تجمعة مع ابنة تحمل عنوان "حبيبى"، والمقرر أن يتم طرحها خلال الفترة المقبلة بعدما تهدأ الظروف الصعبة التي تمر بها لبنان بسبب الانفجار الذي حدث.



أغنية "حبيبي" التي تجمع عاصي الحلاني ونجله الوليد من كلمات الشاعر نزار فرنسيس، وألحان عادل العراقى، ومن المقرر يتم تصوير الأغنية على طريقة الفيديو كليب ويتم طرحها ضمن ألبومه الجديد.