في يوم ميلاده.. تعرف على فرق السن بين الهضبة عمرو دياب ودينا الشربيني

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 06:23 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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يحتفل اليوم الهضبة عمرو دياب، بإتمام عامه الـ59 حيث أنه ولد يوم 11 أكتوبر عام 1961.

ويرصد "الفجر الفني" بالتزامن مع ذلك فرق السن بين عمرو دياب وزوجته الحالية دينا الشربيني:

ولدت الفنانة دينا الشربيني يوم 17 مارس عام 1985، ويعد فرق السن بين عمرو دياب ودينا الشربيني هو 23 عاما، ولكن لم يؤثر في علاقتهم ودائما ما تقول "الشربيني" أن الهضبة يدعمها في حياتها المهنية أو بشكل عام.

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