إنجاز أكثر من 178 ألف رخصة بلدية إلكترونية خلال 3 أشهر عبر "منصة بلدي"

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 05:13 م
بوابة الفجر
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كشفت وزارة الشؤون البلدية والقروية عن إنجاز 178633 رخصة بلدية تجارية وإنشائية خلال الربع الثالث من هذا العام 2020 من خلال منصة "بلدي" الإلكترونية.

وأوضحت الوزارة أن الأمانات والبلديات على مستوى مناطق ومحافظات المملكة كافة أنجزت 154,215 رخصة تجارية مابين إصدار، وتجديد و تعديل، فيما بلغ عدد الرخص الإنشائية 24,418 رخصة، اشتملت على:(رخص نقل ملكية، وبناء جديد, وإضافة وتعديل مكونات البناء وعدد من الخدمات الأخرى).

وبيّنت الوزارة أنها تسعى من خلال المركز البلدي للتحول الرقمي إلى تحقيق الريادة في تقديم الخدمات الرقمية من خلال بناء بيئة رقمية مرنة ومستدامة، وتقديم تجارب مبتكرة للعملاء بهدف تحسين رضاهم من خلال أتمتة الإجراءات، والأعمال الأساسية المساندة, واستخدام التقنيات الحديثة، فضلًا عن توفير وتطوير منصات وخدمات رقمية مشتركة وآمنة للعملاء في القطاع البلدي , مشيرة إلى أن منصة "بلدي" تعمل على تحسين مرونة وكفاءة الخدمات الرقمية التي تسهّل للمستفيدين إجراء الكثير من الخدمات البلدية إلكترونيًا عبر منصتها.

ودعت وزارة الشؤون البلدية والقروية الراغبين بالاطلاع على المزيد من المعلومات عن الخدمات إلى زيارة منصة "بلدي" على الرابط التالي: https://balady.gov.sa/.

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