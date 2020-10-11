رفضت الإذاعة اعتماده وانفصل عن حبيبته بسبب ظروفه المادية..مالا تعرفه عن الهضبة عمرو دياب

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 06:19 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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يصادف اليوم 11 أكتوبر يوم ميلاد الهضبة عمرو دياب، والذي مازال منذ ثلاثين عاما يحظى بحب الجمهور الشباب وكبار السن.

ويرصد "الفجر الفني" بالتزامن مع ذلك مالا تعرفه عن الهضبة عمرو دياب:

اسمه الحقيقي عمرو عبد الباسط عبد العزيز دياب، وعمره 53 عاما، من مواليد 11 أكتوبر 1961.

كانت ينتمي لأم مدرسة لغة فرنسية بمدرسة الليسيه، ووالده محاسبا في هيئة قناة السويس.

رفضت الإذاعة اعتماده بسبب لهجته البورسعيدية، ولكنهم قامو بإعطائه فرصة لـ6 أشهر لمواصلة التدريب وتم اعتماده.

ارتبط بأحد الفتيات لمدة عامين، ولكنه انفصل عنها ولم تنتهي قصة الحب بنهاية سعيدة بسبب ظروفه المادية.

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