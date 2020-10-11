معتز البطاوي: سيراميكا كليوباترا يستحق الصعود للدوري الممتاز

قال معتز البطاوي المشرف العام على قطاع الكرة بنادي سيراميكا كليوباترا إن منظومة النادي تستحق التواجد في الدوري الممتاز بعد المستوى المميز الذي قدمه هذا الموسم.

وتحدث البطاوي عن فوز سيراميكا كليوباترا على المريخ بخمسة أهداف مقابل هدف، وقال :"ذهبنا إلى بورسعيد من أجل الفوز ونجحنا في ذلك، والحمد لله على المكسب ويتبقى لنا خطوة على الصعود وإن شاء الله تتحقق الجولة المقبلة".

وتابع :"النائب محمد أبو العنين حريص على تحفيز اللاعبين بشكل مستمر، نشكره على دعمه لنا في الإخفاق قبل النجاح".

وزاد :"نعد رئيس مجلس الإدارة بالصعود في المباراة المقبلة للدوري الممتاز وأبارك لنفسي وللاعبين والجهاز الفني".

واختتم حديثه :"الروح الموجودة من اللاعبين خارج الملعب أفضل من الذين يشاركون داخل الملعب، وإن شاء الله نفرح سويا يوم الخميس المقبل".

ويحتاج سيراميكا كليوباترا إلى الفوز أو التعادل أمام جمهورية شبين في لقاء يوم الخميس بالجولة الأخيرة ليصعد رسميا إلى الدوري الممتاز لأول مرة في تاريخه.