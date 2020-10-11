الأردن يتقدم عربياً 19 مرتبة في تطور قطاع البريد

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 05:34 م
بوابة الفجر
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أعلنت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات عن تقدم الأردن 19 مرتبة في تقرير تطور البريد لعام 2020 والصادر عن اتحاد البريد العالمي أخيرا.

وبحسب بيان صحفي عن الهيئة، اليوم الأحد، جاء التقرير هذا العام بعنوان "تحقيق أداء أعلى وسط أزمة كبيرة"، حيث تبوأ الأردن الترتيب 58 بين 170 بلداً حول العالم، بعد أن كان في الترتيب 77 العام الماضي بزيادة مقدارها 89ر9 نقطة، لينتقل إلى فئة الدول ذات الأداء الجيد. وقال رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات الدكتور غازي الجبور، إن التقرير يعد مؤشراً مهماً في تقييم واضعي السياسات ومنظمي قطاع البريد والمشغلين والجهات الفاعلة، مشيرا إلى أن الهيئة وإدراكا لأهمية هذا القطاع اتخذت خلال السنوات الخمس الماضية عدد من الاجراءات والقرارات لتعزيزه ودعمه.

واضاف ونتيجة للشراكة المثمرة بين القطاع العام والخاص وترجمة للرؤية الملكية بهذا الخصوص، شهد القطاع نقلة نوعية وتطوراً ملحوظاً، فبلغ عدد مشغلي البريد الخاص 150 مشغلاً محليا ودوليا، وعدد العاملين 5500، وشهدت التجارة الإلكترونية نمواً كبيراً، فبلغ عدد طرود التجارة الإلكترونية 1301248 طردا عام 2019. يذكر أن التقرير يقيس وضع التنمية البريدية حول العالم، وتكمن أهميته نظراً للدور المهم الذي يقوم به قطاع البريد في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في العالم.

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