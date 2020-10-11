شيخ الأزهر عن مقولة "المسلمون إرهابيون": غطاء لتحقيق مكاسب سياسية واهية
الأحد 11/أكتوبر/2020 - 05:03 م
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علق الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف؛ علي مقولة “المسلمون إرهابيون”، قائلا: خُدِعَ بها وابتلعها كثيرون حتى من أبناء المسلمين أنفسهم.
وذكر الطيب على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” مقولة: “المسلمون إرهابيون؟!”.. هذه المقولة خُدِعَ بها وابتلعها كثيرون حتى من أبناء المسلمين أنفسهم”.
وتابع:”والحقيقة التي يشهد بها الواقع والتاريخ والضمير الحر أن المسلمين هم بناة حضارة في كل مكان وُجدُوا به حتى في قلب أوروبا، والآن هم ضحايا الكيل بمكيالين في عدد من هذه البلدان”.
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