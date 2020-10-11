شيخ الأزهر عن مقولة "المسلمون إرهابيون": غطاء لتحقيق مكاسب سياسية واهية

علق الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف؛ علي مقولة “المسلمون إرهابيون”، قائلا: خُدِعَ بها وابتلعها كثيرون حتى من أبناء المسلمين أنفسهم.





وذكر الطيب على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” مقولة: “المسلمون إرهابيون؟!”.. هذه المقولة خُدِعَ بها وابتلعها كثيرون حتى من أبناء المسلمين أنفسهم”.



