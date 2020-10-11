التشكيل الرسمي لمباراة هولندا والبوسنة في دوري الأمم الأوروبية

يلتقي منتخب بولندا مع مضيفه منتخب البوسنة والهرسك، في مباراة الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري الأمم الأوروبية.

وجاءت تشكيلة البوسنة كالتالي:

في حراسة المرمى: سيهيتش

وفي الدفاع: كادوسيتش - هازدياهيمتوفيتش - سانيكانين - تودورفيتش

وفي الوسط: بيانيتش- سيمورت - كرونيتش

وفي الهجوم: جوكاك - دوريتش - تاتار

بينما جاءت تشكيلة هولندا كالتالي:

في حراسة المرمى: سيليسين

وفي الدفاع: بليند - فان دايك - دي فري - دومفريس

وفي الوسط:دي يونج- دي رون - فينالدوم

وفي الهجوم: بروميس - لوك دي يونج - مالين