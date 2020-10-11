التشكيل الرسمي لمباراة هولندا والبوسنة في دوري الأمم الأوروبية

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 04:59 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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يلتقي منتخب بولندا مع مضيفه منتخب البوسنة والهرسك، في مباراة الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري الأمم الأوروبية.

 

وجاءت تشكيلة البوسنة كالتالي:

 

في حراسة المرمى: سيهيتش

 

وفي الدفاع: كادوسيتش - هازدياهيمتوفيتش - سانيكانين - تودورفيتش

 

وفي الوسط: بيانيتش- سيمورت - كرونيتش

 

وفي الهجوم: جوكاك - دوريتش - تاتار

 

 

بينما جاءت تشكيلة هولندا كالتالي:

 

في حراسة المرمى: سيليسين

 

وفي الدفاع: بليند - فان دايك - دي فري - دومفريس

 

وفي الوسط:دي يونج- دي رون - فينالدوم

 

وفي الهجوم: بروميس - لوك دي يونج - مالين

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