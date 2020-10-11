التشكيل الرسمي لمباراة هولندا والبوسنة في دوري الأمم الأوروبية
الأحد 11/أكتوبر/2020 - 04:59 م
الفجر الرياضي
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يلتقي منتخب بولندا
مع مضيفه منتخب البوسنة والهرسك، في مباراة الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري
الأمم الأوروبية.
وجاءت تشكيلة البوسنة
كالتالي:
في حراسة
المرمى: سيهيتش
وفي الدفاع: كادوسيتش - هازدياهيمتوفيتش - سانيكانين - تودورفيتش
وفي الوسط: بيانيتش- سيمورت - كرونيتش
وفي الهجوم: جوكاك - دوريتش - تاتار
بينما جاءت تشكيلة
هولندا كالتالي:
في حراسة
المرمى: سيليسين
وفي الدفاع: بليند
- فان دايك - دي فري - دومفريس
وفي الوسط:دي يونج- دي رون - فينالدوم
وفي الهجوم: بروميس
- لوك دي يونج - مالين