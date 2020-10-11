شيخ الأزهر يستنكر وصف المسلمين بالإرهابيين: "خدعة ابتلعها الكثيرون"

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 05:05 م
بوابة الفجر
محمود الجلاد
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استنكر فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر، مقولة "المسلمون إرهابيون؟!"، مؤكدا أنها خدعة ابتلعها كثيرون حتى من أبناء المسلمين أنفسهم.

وأوضح فضيلته خلال تغريدة لصفحته الرسمية على موقعي التواصل الاجتماعي «فيسبوك وتويتر» أن الحقيقة التي يشهد بها الواقع والتاريخ والضمير الحر هي أن المسلمين هم بناة حضارة في كل مكان وُجدُوا به حتى في قلب أوروبا، وأنهم الآن هم ضحايا الكيل بمكيالين في عدد من هذه البلدان.

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