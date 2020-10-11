بعد حفلها على مسرح المنارة.. أنغام في إطلالة جذابة مع أمير طعيمة
الأحد 11/أكتوبر/2020 - 06:16 م
فايقة محمد عادل
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شاركت المطربة أنغام جمهورها بمجموعة صورة لها من حفلها الأخير بالمنارة ، وذلك عبر حسابها بموقع إنستجرام.
وظهر بالصور برفقة أمير طعيمة بإطلالة أنيقة مرتدية فستان طويل ملون وضاعفت جمالها بمكيب جذاب يبرز ملامحها ، وكتبت : أنا وانتم حالة خاصة جداً.. انبسطت بوجودكم ويارب أكون أسعدتكم مثل ما أسعدتوني.
ويعد هذا الحفل أول حفل لها في القاهرة، بعد توقف الحفلات بسبب كورونا وذلك بساحة مركز المنارة ، وأشعلت أنغام الحفل بعدد كبير من أغانيها أبرزها "بقول نسياك"،"ولادبلت"هدنة،"أساميك الكتيرة" ،"حبايبنا"و"هبدأ من الآخر" ،"بين البينين" .
جدير بالذكر أن الحفل من تنظيم الثلاثي إسلام عرفة ومحيي الأشموني وعمر الأشموني والصوت المهندس عماد نبيل والمسرح وتجهيزات صبحى مراد تغطية إعلامية وديع عزمي.
وظهر بالصور برفقة أمير طعيمة بإطلالة أنيقة مرتدية فستان طويل ملون وضاعفت جمالها بمكيب جذاب يبرز ملامحها ، وكتبت : أنا وانتم حالة خاصة جداً.. انبسطت بوجودكم ويارب أكون أسعدتكم مثل ما أسعدتوني.
ويعد هذا الحفل أول حفل لها في القاهرة، بعد توقف الحفلات بسبب كورونا وذلك بساحة مركز المنارة ، وأشعلت أنغام الحفل بعدد كبير من أغانيها أبرزها "بقول نسياك"،"ولادبلت"هدنة،"أساميك الكتيرة" ،"حبايبنا"و"هبدأ من الآخر" ،"بين البينين" .
جدير بالذكر أن الحفل من تنظيم الثلاثي إسلام عرفة ومحيي الأشموني وعمر الأشموني والصوت المهندس عماد نبيل والمسرح وتجهيزات صبحى مراد تغطية إعلامية وديع عزمي.