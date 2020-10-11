بعد حفلها على مسرح المنارة.. أنغام في إطلالة جذابة مع أمير طعيمة

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شاركت المطربة أنغام جمهورها بمجموعة صورة لها من حفلها الأخير بالمنارة ، وذلك عبر حسابها بموقع إنستجرام.



وظهر بالصور برفقة أمير طعيمة بإطلالة أنيقة مرتدية فستان طويل ملون وضاعفت جمالها بمكيب جذاب يبرز ملامحها ، وكتبت : أنا وانتم حالة خاصة جداً.. انبسطت بوجودكم ويارب أكون أسعدتكم مثل ما أسعدتوني.



ويعد هذا الحفل أول حفل لها في القاهرة، بعد توقف الحفلات بسبب كورونا وذلك بساحة مركز المنارة ، وأشعلت أنغام الحفل بعدد كبير من أغانيها أبرزها "بقول نسياك"،"ولادبلت"هدنة،"أساميك الكتيرة" ،"حبايبنا"و"هبدأ من الآخر" ،"بين البينين" .



جدير بالذكر أن الحفل من تنظيم الثلاثي إسلام عرفة ومحيي الأشموني وعمر الأشموني والصوت المهندس عماد نبيل والمسرح وتجهيزات صبحى مراد تغطية إعلامية وديع عزمي.