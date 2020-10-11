الجهاز الفني للمنتخب يناقش ترتيبات معسكر مباراتي توجو

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 05:00 م
الجهاز الفني للمنتخب
الجهاز الفني للمنتخب
محمد جمال
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عقد اليوم الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني الأول لكرة القدم بقيادة الكابتن حسام البدري اجتماعا بمقر اتحاد الكرة بالجبلاية بحضور الكابتن محمد بركات مدير المنتخب وجميع أعضاء الطاقم الفني طارق مصطفى وأحمد أيوب وسيد معوض وأيمن طاهر وأنيس الشعلالي.


ناقش المدير الفني الكابتن حسام البدري مع معاونيه كل الملفات المطروحة والمتعلقة بترتيبات المعسكر المقبل والذي سيتخلله مباراتين مع  منتخب توجو ذهابا وإيابا يومي ١٤ و١٧ نوفمبر المقبل ضمن منافسات الجولتين الثالثة والرابعة للتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون.


تم استعراض كافه الترتيبات الخاصة باستعدادات الفريق وبرنامج رحلة السفر في ضوء ظروف إقامة المباراتين في أقل من ٧٢ ساعة، بالإضافة إلى بحث نتائج الاتصالات التي قام بها مدير المنتخب الكابتن محمد بركات مع رجال السفارة المصرية في توجو للاطمئنان على كل الأمور التي تضمن سلامة البعثة وتطبيق الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا وإنجاز احتياجاتها طوال فترة إقامتها داخل البلاد.


كما بحث المدير الفني وجهازه المعاون ظروف اللاعبين المحترفين وارتباطاتهم تمهيدا لإرسال استدعاءات الانضمام للمعسكر المقبل في الموعد المحدد  في ضوء الاحتياجات الفنية للمنتخب لهذه الفترة، كما وجه المدير الفني بتكثيف متابعة جهازه المعاون للعناصر المرشحة للانضمام للقائمة خلال باقي المباريات القادمة.

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