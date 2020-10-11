رئيس الوزراء البريطاني يبحث عن مدير جديد لمكتبه (تفاصيل)

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 04:45 م
بوريس جونسون
بوريس جونسون
وكالات
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ذكرت صحيفة "صنداي تايمز" نقلا عن مصادر حزبية رفيعة، أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يبحث عن مدير جديد لمكتبه.

 

وقالت الصحيفة إن جونسون تواصل مع رئيس حزب المحافظين السابق أندرو فيلدمان لتولي منصب مدير مكتبه لكن فيلدمان رفض.

 

وقد يُنظر إلى خطوة البحث عن مدير جديد لمكتبه على أنها تقلل من دور مساعد جونسون دومينيك كامينغز، مخطط حملة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لعام 2016، والذي تعرض في وقت سابق من هذا العام لانتقادات بسبب سفره خارج لندن عندما كانت المدينة خاضعة لعزل عام سبب وباء فيروس كورونا.

 

وفي شأن آخر، أفادت الصحيفة بأن جونسون تواصل مع سلفه تيريزا ماي لمعرفة ما إذا كانت تقبل تولي مسؤولية قمة تغير المناخ التي تستضيفها بريطانيا العام المقبل.

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