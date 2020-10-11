بضحكة مبهجة.. صفاء جلال لجمهورها "اضحكوا مفيش حاجة تستاهل"

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غازلت الفنانة صفاء جلال جمهورها بصور جديدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام .



وظهرت صفاء بالصور بضحكة عفوية وبإطلالة أنيقة مرتدية دريس باللون الأبيض.



ووجهت نصيحة لمحبيها قائله:"مهما الدنيا لطشت معاكم اضحكوا مفيش حاجة تستاهل".



يذكر أن آخر أعمال صفاء جلال، مسلسل "بنات موسى"، وتدور أحداثة في إطار أجتماعي تشويقي، وشارك بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين منهم الفنانة وفاء عامر وصبري فواز وديانا هاشم وشاهنيستا ومصطفى عبد السلام وهاجر عفيفي ومحمد العمروسي.