إريكسن: أعيش حالة جديدة مع الإنتر ولا أحب الجلوس على دكة البدلاء

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 04:37 م
بوابة الفجر
غدير أحمد
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كشف الدنماركي كريستيان إريكسن، نجم وسط فريق إنتر ميلان، على أنه يعيش في حالة جديدة داخل صفوف فريق الإنتر، في الفترة الأخيرة.


وقال إريكسن في تصريحاته عبر المؤتمر الصحفي قبل مباراة الدنمارك وأيسلندا: "فإن لا يرغب في الجلوس على مقاعد البدلاء طوال الموسم الجاري".


وواصل: "وأمل ألا تكون هذه خطة المدير الفني أو النادي في الفترة القادمة، إلي وسيكون موسمًا مليئ بالاحداث، وأتوقع أن ألعب الكثير من المباريات، خلال هذا الموسم".


وأضاف: "ليس أمرًا سهل على أي لاعب الجلوس أبدًا على مقاعد البدلاء، بل هو أمر محزن للغاية، وعلى أمل أن المرء يكون أقل صبرًا مع تطور خبرته مع نفسه".


واستكمل: "أحمل على عاتقي كثير من التوقعات، الناس تعتقد أنني سأصنع الفارق في كل مباراة لكن هذا لم يحدث، هذا هو السبب في أنهم ينظرون إلىّ بعين مختلفة".


وأردف: "بعد استئناف النشاط الرياضي، تباين مستواي بين الارتفاع والانخفاض، كانت بدايتي جيدة مع إنتر، والآن أعيش في وضع جيد".


واختتم: "أنا معتاد على تكهنات وسائل الإعلام لكن لا أستطيع تحديد صحة الشائعات من عدمها، لم يكن هناك شيء ملموس ويوم الإثنين كان عاديًا بالنسبة لي لأنه لم يحدث شيء".

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