شاهد.. الرئيس السيسي يرد على تخوفات أحمد العوضي بسبب دوره في "الإختيار"

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وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي كلمة لأبطال مسلسل "الإختيار"، وذلك في الندوة التثقيفية، للقوات المسلحة التي أقيمت اليوم.



وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي أن جميع المشاركين في هذا العمل الدرامي، عرفو تجسيد الواقع الذي حدث وذلك بالرغم من القسوة الزائدة وأن المسلسل نجح فيما فشل الإعلام به خلال السنوات الماضية.



وأضاف قائلا: "المسلسل كان صورة رائعة لواقع عشناه وبنعيشه وتمن دفعته مصر وأبنائها سواء للفتنة الخبيثة اللي حاولوا ينشروها أو للناس اللي بتقدم نفسها لأجل ما تحمي بلدها من الفتنة دي".



ورد "السيسي" على ما قاله الفنان أحمد العوضي عن تحذير الكثير له لتجسيده شخصية إرهابي قائلا: "لفكرة اللي اتقدمت عمرها ما تنال منكم كشخصية.. أنت جسدت حالة.. نجاحك فيها وصل الفكرة للناس.. بقول لأحمد وللمجموعة اللي قدمت الصورة القاسية ودور الإرهابيين في المسلسل شكرا لأنهم عرفوا يأدوا الدور ده بكل ما تعنيه الكلمة.. أنا أقدر أقول إني عارف الإرهابيين دول على المستوى الشخصي بحكم عملي.. فلما شوفت المسلسل وشوفت أدائكم قولت جابوهم منين دول.. فعلا قدمتوا الصورة الحقيقية ليهم".