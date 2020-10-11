الاتحاد السكندري يحصل على توقيع نجمي الأهلي

حصل مسؤولو نادي الاتحاد السكندري على توقيع ثنائي النادي الأهلي " أحمد الشيخ وحسين السيد"، لتدعيم صفوف الفريق الكروي الأول خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.

الاتحاد السكندري يحصل على توقيع الشيخ وحسين السيد

كشف مصدر داخل النادي السكندري، أن الأخير أنهى التعاقد مع ثنائي النادي الأهلي " أحمد الشيخ وحسن السيد"، منذ توقف النشاط الرياضي خلال الفترة الماضية بسبب انتشار فيروس كورونا.

وأنهي محمد مصيلحي أنهي كافة التفاصيل مع مسؤولي النادي الأهلي خلال الفترة الحالية عقب الاستقرار على رحيل بعض اللاعبين وفقا للرؤية الفنية للجهاز الفني .

ويخطط مجلس إدارة الاتحاد السكندري، لإبرام بعض الصفقات خلال الفترة الحالية من أجل تدعيم صفوف الفريق وتحقيق البطولات لإسعاد جماهير زعيم الثغر.