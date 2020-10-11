الاتحاد السكندري يحصل على توقيع نجمي الأهلي

الاتحاد السكندري يحصل على توقيع نجمي الأهلي
الأحد 11/أكتوبر/2020 - 04:29 م
علي خلاف
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حصل مسؤولو نادي الاتحاد السكندري على توقيع ثنائي النادي الأهلي " أحمد الشيخ وحسين السيد"، لتدعيم صفوف الفريق الكروي الأول خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.
الاتحاد السكندري
يحصل على توقيع الشيخ وحسين السيد
كشف مصدر داخل
النادي السكندري، أن الأخير أنهى التعاقد مع ثنائي النادي الأهلي " أحمد
الشيخ وحسن السيد"، منذ توقف النشاط الرياضي خلال الفترة الماضية بسبب انتشار
فيروس كورونا.
وأنهي محمد مصيلحي
أنهي كافة التفاصيل مع مسؤولي النادي الأهلي خلال الفترة الحالية عقب الاستقرار
على رحيل بعض اللاعبين وفقا للرؤية الفنية للجهاز الفني .
ويخطط مجلس إدارة
الاتحاد السكندري، لإبرام بعض الصفقات خلال الفترة الحالية من أجل تدعيم صفوف الفريق
وتحقيق البطولات لإسعاد جماهير زعيم الثغر.