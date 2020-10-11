نوم الظالم عبادة.. أحمد حاتم يمازح جمهوره بصورة من كواليس مسلسل "رسايل"

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أستعاد الفنان أحمد حاتم ذكريات مسلسل "رسايل" ، والذي تم عرضه عام 2018.



وشارك أحمد حاتم جمهوره بصورة من كواليس تصوير المسلسل ، وذلك عبر حسابه بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام ، وظهر أحمد بالصورة هو نائم .



وعلق أحمد علي الصورة وكتب : أثناء تصوير رسايل 2018 أحب هذا المسلسل الإستثنائي نوم الظالم عبادة .



والجدير ذكره أن آخر أعمال أحمد حاتم "الغسالة" ، وتدور أحداث الفيلم فى إطار كوميدى فانتازى، حول "عمر" دكتور فى كلية علوم، يدرس أشياء تتحدث عن فكرة الأزمنة، ويتعرف على شخصيات كثيرة فى الجامعة التى يعمل فيها، ويشعر بوجود ارتباط سابق بهؤلاء الأشخاص ويقرر عمر تصنيع آلة للسفر عبر الزمن فيقرر العودة إلى الماضى لمحاولة إصلاح علاقته بحبيبة عمره التى تتزوج من عدوه.