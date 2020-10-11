فنزويلا تبحث فتح مكتب تجاري في البصرة بالعراق

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 05:09 م
بوابة الفجر
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لوح السفير الفنزويلي لدى العراق ارتورو كاييكوس الى امكانية قيام بلاده بافتتاح مكتب تمثيلي تجاري في البصرة لما تتمتع به من امتيازات اقتصادية وجغرافية , جرى ذلك خلال اللقاء الذي جمعه مع رئيس هيئة استثمار البصرة.

من جهته  قال رئيس هيئة استثمار البصرة علاء عبد الحسين إن العاصمة الاقتصادية للعراق مهيئة اداريا واقتصاديا لاستقبال كبرى الشركات الفنزويلية للاستثمار فيها موضحا اهم الامتيازات التي تمنح للشركات الاستثمارية وابرز الفرص الاستثمارية في البصرة.

وأشار سلمان، الى أن "السوق العراقية و خصوصا في محافظة البصرة تتوافر بها فرص استثمارية يمكن للشركات الفنزويلية الاستفادة منها خصوصا الزراعية و الثروة الحيوانية  "، مبدياً "استعداد الهيئة لتقديم كافة التسهيلات لقاء اقامة مشاريع استثمارية .

وجرى خلال اللقاء مناقشة رغبة الشركات الفنزويلية للاستثمار في قطاعات الزراعة والصناعات الغذائية والتنسيق لاستقبال بعثة تجارية عراقية قريبا في فنزويلا لزيادة التبادل التجاري و الاقتصادي بين البلدين .

هذا ومن المؤمل ان يكون هناك تواصل اكبر من خلال غرف التجارة والصناعة  وإمكانية المشاركة في المعارض التي تقام في البلدين".

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