براءة مسئول سابق ب "الثقافة" من شراء 6 سيارات كهربائية دون الحاجة

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 04:19 م
بوابة الفجر
هدير حمزة
Advertisements
قضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بمجلس الدولة، ببراءة م.ا مدير عام الشئون المالية والإدارية سابقًا بمكتب وزير الثقافة من تهمة شراء ٦ سيارات كهربائية لتشغيلها بشارع المعز والجمالية دون الرجوع للإدارات المختصة.

صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.

ونسبت النيابة الإدارية للمحال إتخذ إجراءات شراء عدد (6) سيارات كهربائية لتشغيلها بشارع المعز والجمالية دون الرجوع الي الإدارات المختصة للتحقق من وجود بند مالي مخصص وعدم توافر ذلك الصنف بالمخزون السلعي، الأمر الذي ترتب عليه ترسية العملية محل التحقيق عام ٢٠١٠ بمبلغ 400500 جنيه حال وجود تلك السيارات بالمخازن، وبما حمل ميزانية الدولة بالمبالغ المشار إليها بقيمة شراء تلك السيارات دون مبرر.

واطمأنت المحكمة لشهادة رئيس قطاع الآثار الإسلامية بالمجلس الأعلى للآثار سابقًا وحاليًا بالمعاش - ورئيس اللجنة اللجنة المشكلة بقرار وزير الثقافة رقم 348 لسنة ۲۰۱۰، والذي قرر بعدم وجود سيارات كهربائية بالمخازن وقت شراء عدد ( 6 ) سيارات كهربائية للعمل بشارع المعز والجمالية، وأن السيارات الكهربائية الواردة من معبد دندرة بالأقصر لا تصلح للعمل بشارع المعز والجمالية نظرا لكبر حجمها وضيق الشارعين.

ورأت المحكمة ان الاجراءات التي قام بها المحال جاءت جميعها بموافقة السلطة المختصة (وزير الثقافة) علي الطرح وتحديد أسلوب الطرح، وكافة الإجراءت اللازمة لإتمام عملية الشراء للسيارات محل المخالفة، وإستبان للمحكمة إعتماد السلطة المختصة لكافة قرارات اللجنة المشكلة بقرار وزير الثقافة والسالف الاشارة اليها من ناحية الاعلان عن الممارسة المحدودة وصولًا للترسية علي احدي الشركات المتقدمة في هذه الممارسة، كل هذا وفق اجراءات قانونية سليمة متوافقة مع القانون.

تعود وقائع القضية، عندما أصدر وزير الثقافة رئيس المجلس الاعلي للاثار القرار رقم 348 لسنة 2010 بتشكيل لجنة لوضع كراسة الشروط والمواصفات لشراء سيارات كهربائية للعمل بشارعي المعز والجمالية ووضع القيمة التقديرية واقتراح أسلوب الطرح، وشُكلت اللجنة، وصدر هذا القرار عام ٢٠١٠وقامت اللجنة المشكلة بالإجتماع للمناقشة والدراسة وإعداد كراسة الشروط والقيمة التقديرية واقترحت ان يتم الطرح بطريق الممارسة المحدودة بين عدد من الشركات، وقامت بعرض الامر علي السلطة المختصة للاعتماد، واستمرت اللجنة في أدائها لعملها حتي تمام الترسية علي إحدي المؤسسات للاستيراد والتصدير باعتبار العطاء المقدم منها هو الاقل سعرًا، وعقب الانتهاء من اعمالها قررت عرض الامر مرة أخري علي السلطة المختصة للاعتماد.

أخبار تهمك

أول رد فعل من موسيماني بعد تجدد إصابة نجم الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة جديدة بشأن أزمة مرتضى منصور

منذ يوم

إنبي يحدد سعر بيع أسامة جلال إلى الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عمرو أديب يكشف الملمح الرئيسي للموجة الثانية من جائحة كورونا.. فيديو

منذ يوم

موسيماني يحسم مصير نجم الأهلي.. وأزمة تهدد رحيله

منذ ساعتين

بسبب الأهلي.. خلاف قوي بين أحمد فتحي وبيراميدز

منذ حوالي 5 ساعات

الاتحاد السكندري يحصل على توقيع نجمي الأهلي

منذ 33 دقيقة

دعوى مستعجلة لإزالة يفط مرتضى منصور من داخل نادي الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

"الري" تفجر مفاجأة عن مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 7 ساعات

بيراميدز يهدد صفقة الأهلي الكبرى

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يحصل على توقيع نجم منتخب مصر لـ 5 سنوات

منذ حوالي 20 ساعة

مفاجأة.. الاتحاد السكندري يخطف هدف الإسماعيلي وبيراميدز

منذ حوالي 5 ساعات

الغائبون عن الأهلي أمام الوداد في دوري أبطال إفريقيا

منذ يوم

شاهد.. محمد الباز: "صورة فتاة الإسكندرية مع والدتها الأسوأ في 2020"

منذ يومين

"لا مصالحة مع من أراد هدم مصر".. رسائل نارية لـ السيسي لدول الشر

منذ حوالي 4 ساعات

خطوة إثيوبية.. أحدث 3 تحركات بشأن سد النهضة

منذ حوالي 5 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:53 ص

خطوة إثيوبية.. أحدث 3 تحركات بشأن سد النهضة

"لا مصالحة مع من أراد هدم مصر".. رسائل نارية لـ السيسي لدول الشر

12:37 م

بسبب الأهلي.. خلاف قوي بين أحمد فتحي وبيراميدز

11:46 ص

الاتحاد السكندري يحصل على توقيع نجمي الأهلي

04:29 م

إنبي يحدد سعر بيع أسامة جلال إلى الأهلي

02:02 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الموظفين يا دكتور معيط

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (2) | عبد الناصر الزعيم الصعيدي

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 15 | الضوء الشارد.. الحب والمستحيل فى «صعيد مصر»