في يوم ميلاده..مالا تعرفه عن المسيرة الفنية للهضبة منذ البداية

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 05:06 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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يحل اليوم 11 أكتوبر عيد ميلاد الهضبة عمرو دياب، والذي تربع على عرش الغناء وواكب العصر ونال إعجاب الجميع من الأطفال والشباب والكبار.

ولد عمرو دياب، في بور سعيد، وتخرج من كلية الفنون في القاهرة، وكانت أول ألبوماته الغنائية ألبوم "يا طريق"، ولكن يعتبر ألبوم "نور العين" هو أول طريق الشهرة بالنسبة للهضبة.

لم يكتفي الهضبة عمرو دياب بموهبة الغناء ولكنه شارك أيضا في عدد من الأعمال الفنية، حيث شارك في فيلم "ضحك ولعب وجد وحب".

حصل عمرو دياب على عدد من الجوائز أبرزها جائزة الموسيقى العالمية "misic award"، حيث حصل عليها سبع مرات حتى الآن.

وصل عمرو دياب إلى عالم الشهرة من خلال ألبوم "ميال" والذي حقق نجاحا كبيرا،ثم ألبوم "نور العين" ويليه ألبوم "عودوني" والذي جعل شهرته لا مفر منها بسبب موهبته البناءة.

واكب الهضبة عمرو دياب العصر في بداية القرن الواحد والعشرون، من خلال طرحه ألبوم "تملي معاك"، ثم "أكتر واحد بيحبك" والذي كان يحتوي على أغنية "ولا على باله".

وقع عمرو دياب في عام 2003 مع شركة "تسجيلات روتانا" والتي تعتبر الشركة الأكبر في الشرق الأوسط والمملوكة من قبل الأمير السعودي الوليد بن طلال وكان أول ألبوم له مع هذه الشركة "ليلي نهاري".

وطرح عمرو دياب في عام 2007 ألبوم "الليلة ديه" والذي وصلت مبيعاته لمليون نسخة في أول خمس أيام من نزوله السوق ثم ألبوم "وياه" والذي رصد أكبر نسبة مبيعات على الإطلاق إلى عام 2017 والذي طرح به ألبوم معدي الناس" والذي حقق نجاحا كبيرا بأغنية "برج الحوت".

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