أرسين فينجر يدعو لإقامة المونديال واليورو كل عامين

قال أرسين فينجر المدير الفني السابق لأرسنال الإنجليزي إنه يرى أن بطولة كأس الأمم الأوروبية وكأس العالم كل عامين أفضل من نظامها الحالي.





وقال فينجر لصحيفة "بيلد ام سونتاج" اليوم الأحد "ينبغي أن يكون لدينا أكبر عدد ممكن من الفعاليات، كأس العالم وكأس أمم أوروبا كل عامين سيكون على الأرجح أكثر ملائمة لكرة القدم العصرية ".





وأوضح فينجر أنه في تلك الحالة ينبغي إقامة جميع مباريات التصفيات في غضون شهر واحد لأن بيع الحقوق للشبكات التليفزيونية والرعاة سيكون أسهل.





وأشار فينجر إلى أنه تم التطرق لهذا الأمر في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بعد أن تم تعيينه في العام الماضي مديرا لبرنامج تطوير كرة القدم العالمية.





وأكد المدرب الفرنسي "على المستوى الشخصي أعتقد أنها ستكون خطوة للأمام" مستبعدا المقترحات التي تشير إلى أن صورة الفعاليات الكبرى ستعاني من خلال الإفراط في إقامتها.





وقال فينجر "دائما أقول للناس الذين يقولون ذلك أن الصورة غير مرتبطة بالوقت الذي تنتظر خلاله قبل اللعب مجددا ولكن بكفاءة المنافسة، بالإضافة إلى ذلك فإن الناس تشاهد دوري أبطال أوروبا في كل عام".





وهناك خلافات بين فيفا والاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) بشأن المنافسات الجديدة، وانتقد فينجر بطولة دوري الأمم الأوروبي حيث تقام حاليا فعاليات دور المجموعات من النسخة الثانية للبطولة.





وختم المدرب الفرنسي تصريحاته بالقول "علينا أن نتخلص من دوري الأمم الأوروبي مع إيجاد فعاليات أكثر وضوحا يفهمها الجميع، إذا نزلت الشارع وسألت الناس ما هي ماهية دوري الأمم الأوروبي لن تجد الكثير من الإجابات".



