بكلمات ملئية بالحب.. إنچي علي تهنئ عمرو دياب بعيد ميلاده

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 04:24 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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يحتفل الفنان عمرو دياب اليوم الحادي عشر من شهر أكتوبر بعيد ميلاده ال 59 .

وحرص عدد كبير من النجوم والإعلاميين علي تهنئته بتلك المناسبة منهم الإعلامية إنچي علي.

ونشرت إنجي مجموعة فيديوهات لها أثناء حضورها إحدي حفلات الهضبة ووجهت له رسالة خاصة وكتبت : كل سنة وأنت طيب وبخير وديما مبدع ومتألق يا أجمل هضبة .. ياللي هو اسمك معني الإرادة والعزيمة والنجاح والإصرار.. ياللي كل البوم ليك عنوان لسنة من حياتنا ومشوارك رسمنا فيه مشوارنا بفرحنا وحزننا في قوتنا وانسكارنا في ضحكتنا ودموعنا ولسة معاك مكملين ومخلصين.

يذكر أن عمرو دياب مواليد 11 أكتوبر 1961، والمعروف باسمه الفني عمرو دياب، ولقبه الهضبة، وهو مغني، وملحن، وممثل مصري. يُعد واحدًا من أشهر المغنيين في الوطن العربي.

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