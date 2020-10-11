رئيس جامعة الفيوم يرأس اجتماع مجلس تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس

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برئاسة الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، عقد اجتماع مجلس تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بجلسته رقم 16 اليوم الأحد بعضوية الدكتور كمال غلاب، القائم بأعمال عميد معهد البحوث والدراسات الاستراتيجية لدول حوض النيل، والدكتور عرفة صبري، عميد كلية العلوم السابق، والدكتور وليد خليل، مدير مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس، وأمين المجلس والاستاذ أيمن حلبة، القائم بأعمال أمين عام الجامعة والاستاذ فتحي طلبة، المسئول المالي للمركز.



استهل رئيس الجامعة كلمته بتقديم الشكر والتقدير لإدارة المركز على جهودهم المبذولة أثناء عقد الدورات التدريبية أون لاين وإدارتها بكفاءة خلال الفترة السابقة، وأشاد سيادته بمشاركتهم بتنظيم ثلاث دورات لإعداد المعلم الجامعي بالتعاون مع كلية التربية.



كما تمت المصادقة على محضر الاجتماع السابق ومناقشة الموقف الحالي للمركز ومستحقاته لدى الغير، وأنشطة وانجازات المركز.



وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، خروج 591 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 26135 حالة.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 913 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 59 حالة جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس، هو 83001 حالة من ضمنهم 24975 حالة تم شفاؤها، و3935 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد "، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.



كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105 ".