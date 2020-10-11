الزمالك ينهي إجراءات سفر "ساسي" إلى المغرب

أنهى الجهاز الإداري للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، إجراءات التأشيرة الخاصة بالدولي التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق، وذلك للسفر إلى المغرب، استعداداً لمواجهة الرجاء المغربي في اللقاء المقرر له يوم 18 من شهر أكتوبر الجاري، ضمن منافسات دور نصف النهائي ببطولة دوري أبطال أفريقيا.





وتواصل مسئولو الزمالك مع فرجاني ساسي المتواجد حالياً بمعسكر بلاده، للتأكيد عليه السفر من النمسا إلى المغرب بشكل مباشر عقب انتهاء جميع الإجراءات الخاصة به.





ويستعد الزمالك للسفر إلى المغرب يوم الثلاثاء المقبل، حيث أعلن مرتضى منصور رئيس الزمالك، أن إسماعيل يوسف عضو المجلس سيكون رئيساً للبعثة بالمغرب.





ويواجه الفريق الأبيض نظيره حرس الحدود ضمن منافسات الجولة قبل الأخيرة من مسابقة الدوري المصري، حيث يحتل الزمالك المركز الثاني من ترتيب جدول الدوري العام برصيد 65 نقطة، بينما يتواجد حرس الحدود في المركز السادس عشر برصيد 30 نقطة.



