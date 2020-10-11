انزل واطمن.. حملة جديدة لأصحاب الأمراض المزمنة بالتأمين الصحي الشامل

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 03:59 م
بوابة الفجر
ياسمين مبروك
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تهتم الدولة المصرية، بصحة الإنسان، بإطلاق المبادرات الصحية، لعل أحدثها؛ حملة "انزل واطمن" لإجراء الفحص الطبي الدوري لأصحاب الأمراض المزمنة من المنتفعين بنظام التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد.

ويرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن حملة "انزل واطمن" لإجراء الفحص الطبي الدوري لأصحاب الأمراض المزمنة من المنتفعين بنظام التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد.

١. أطلقت الهيئة العامة للرعاية الصحية، حملة (انزل واطمن) لإجراء الفحص الطبي الدوري لأصحاب الأمراض المزمنة من المنتفعين بنظام التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد.

٢. تستهدف الحملة إجراء الفحص الطبي الشامل السنوي للمنتفعين بالتأمين الصحي الشامل الجديد.

٣. وكذلك إجراء الفحص الطبي الدوري للمنتفعين من أصحاب الأمراض المزمنة مثل أمراض الضغط والسكري، في مراكز ووحدات صحة طب الأسرة التابعين لها ببورسعيد.

٤. يتم تنفيذ حملة (انزل واطمن) بالتوجه للمركز أو الوحدة الصحية التابع لها لإجراء الفحص.

٥. يتضمن الفحص عمل صورة دم كاملة وقياس مستوى الضغط والسكر ونسبة الدهون في الدم وإجراء تحاليل وظائف الكبد والكلى، بالإضافة إلى إجراء أشعة إيكو على القلب.

ويمكنك التسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل، من خلال التوجه لأقرب وحدة أو مركز صحة أسرة لمحل السكن ببطاقة الرقم القومي وشهادة الميلاد للأطفال أو صورة منهم لتسجيل البيانات الخاصة بالأسرة، وفتح الملف العائلي، ثم يتم الفحص الطبي الشامل بالمجان لجميع أفراد الأسرة لتكملة البيانات الطبية الخاصة بهم، ومن ثَّم الانتفاع بخدمات المنظومة.

وكانت انطلقت منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة، في محافظة بورسعيد يوليو الماضي في 26 وحدة صحية و7 مستشفيات، ليحصل 920 ألف مواطن على الخدمة بعد سداد الاشتراكات، كما تتحمل الدولة كامل الاشتراكات والمساهمات عن المواطنين غير القادرين .

وأعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، إطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل بمصر، رسميا، في نوفمبر الماضي، معلنا إيمان الدولة المصرية بحق كل مواطن في الرعاية الصحية المتكاملة وفقا لأعلى معايير الجودة، وتحقيقا لحلم طال انتظاره، ومن أجل مستقبل يستحقه أبناء هذا الوطن العظيم.

وتعتبر منظومة التأمين الصحي الشامل، حزمة متكاملة من الخدمات التشخيصية والعلاجية، تستهدف خفض معدلات الفقر والمرض، وتركز على توفير الحماية الطبية الكاملة للأسرة بالكامل، مقابل تسديد الاشتراكات للأسر القادرة، أما الأسرة غير القادرة فتتحمل الموازنة العامة العبء المالي للتغطية الصحية نيابة عن تلك الأسر.

وطالبت منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، المنتفعين بالخدمات بمحافظة بورسعيد بالحرص على تقييم الخدمات التى حصلوا عليها بعد انتهائهم من خلال أجهزة Feed Back Machine والتي يتم توفيرها لأول مرة داخل المستشفيات لتقسيم الأداء والتعرف على السلبيات والتحديات وتجاوزها.

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