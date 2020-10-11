تخفيف إجراءات التباعد الاجتماعي في كوريا الجنوبية

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 03:55 م
كوريا الجنوبية
كوريا الجنوبية
وكالات
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أصدرت السلطات في كوريا الجنوبية، اليوم الأحد، قرارًا بتخفيف مستوى التباعد الاجتماعي من المرحلة الثانية الحالية إلى الأولى.

 

 وأوضحت السلطات الكورية الجنوبية، أنه تم التحكم في وتيرة زيادة حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، إلا أنها قررت الحفاظ على قواعد الحجر الصحي في المرافق العامة عالية الخطورة.

 

وجاء هذا القرار خلال اجتماع تدابير (كوفيد-19) تحت رئاسة رئيس الوزراء الكوري الجنوبي جونج سيه-جيون، اليوم، وفقا لما أوردته وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية.

 

وكان جونج، قال في الاجتماع: "نظرا إلى انخفاض معدل الإصابات اليومي إلى حدود 60 إصابة خلال الأسبوعين الماضيين، ترى الحكومة أن هناك تراجعا في وتيرة تفشي الجائحة".

 

ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

 

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 4,946 مليون إصابة، بينهم أكثر من 322 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,936 مليون حالة شفاء.

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كوريا الجنوبية فيروس كورونا احراءات التباعد

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